Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо (мол)- : -Спартак (мол)
Футбол  Германия- : -Швеция
Футбол  Италия- : -Россия
Водное поло  Япония- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Ведищев: С Зубковым у нас состоялся мужской разговор – мне хотелось встряхнуть его

Источник:  Газета.RuКомментарии

Президент полуфиналиста Единой лиги ВТБ и Кубка Европы-2016/17 «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал интервью «Газете.Ru».

– В четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом вы жестко поговорили с Андреем Зубковым. А где-то писали, что имел место даже физический контакт...
– Не стоит делать из мухи слона. Это был мужской разговор – мне хотелось встряхнуть Андрея в эмоциональном плане. Он провел решающую часть сезона намного ниже своих возможностей. У меня было желание передать Зубкову свои эмоции, вернуть его в игру и сделать по-спортивному злым.

– Он не обиделся?
– Наверное, для него эта история оказалась весьма неприятной, но впоследствии мы поговорили по-мужски. Я объяснил ему, что если мы доверяем ему важные игровые минуты в ключевых матчах плей-офф, то имеем право рассчитывать на то, что на площадку игрок должен выходить максимально собранным, нацеленным на борьбу и на 100% стремящимся добыть победу для клуба.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент «Локомотива-Кубань»: Нельзя сказать, что год получился для нас неудачнымПрезидент полуфиналиста Единой лиги ВТБ и Кубка Европы-2016/17 «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал интервью «Газете.Ru».Андрей Ведищев: Обновление формата Единой лиги ВТБ несет элемент неожиданности для лидеровПрезидент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал нововведения, принятые руководством Единой лиги ВТБ.Григорий Шуховцов: «Локомотив» навсегда поселился в моем сердцеЦентровой УНИКСа Григорий Шуховцов, перешедший из «Локомотив-Кубань», попрощался с краснодарской командой.Григорий Шуховцов продолжит карьеру в УНИКСеЦентровой баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» Григорий Шуховцов продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.Никита Моргунов: «Локомотив-Кубань» будет бороться за финал Единой лиги ВТББывший центровой Никита Моргунов выразил надежду, что краснодарский «Локомотив-Кубань» будет бороться за выход в финал Единой лиги ВТБ в грядущем сезоне.Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» хочет выиграть Кубок ЕвропыПрезидент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев заявил, что команда хочет выиграть Кубок Европы-2017/18, она будет серьезно готовиться к турниру.«Локомотив-Кубань» подписал центрового Элегара«Локомотив-Кубань» подписал контракт с центровым Фрэнком Элегаром, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.Станислав Ильницкий: Постараюсь принести «Локо» пользуФорвард Станислав Ильницкий прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом-Кубань».Саша Обрадович: Ильницкий отлично усилит «Локомотив-Кубань»Главный тренер «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал подписание контракта с форвардом Станиславом Ильницким.Андрей Ведищев: Зубкову нужно было сменить окружениеПрезидент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал решение форварда Андрея Зубкова покинуть команду.Андрей Зубков покинул «Локомотив-Кубань»Форвард Андрей Зубков принял решение покинуть краснодарский «Локомотив-Кубань», за который выступал в течении восьми лет.«Локомотив-Кубань» подписал форварда ИльницкогоБК «Локомотив-Кубань» подписал трехлетний контракт с форвардом Станиславом Ильницким.Наставник «Локомотива» будет работать в «Бруклине» в Летней лиге НБАГлавный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович во время Летней лиги НБА пополнит тренерский штаб «Бруклина», сообщает в «твиттере» авторитетный баскетбольный журналист Дэвид Пик.«Локомотив-Кубань» подпишет американского центровогоАмериканский центровой Брайан Квейл продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубани», сообщает Sportando.«Локомотив-Кубань» в следующем сезоне выступит в Кубке Европы«Локомотив-Кубань» будет выступать в Кубке Европы в следующем сезоне, сообщили ТАСС в пресс-службе Евролиги.Мозгов, Швед и Карасев вошли в состав сборной России на основной сбор перед ЕвробаскетомГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич определился с составом команды на основной сбор национальной команды перед Евробаскетом-2017.Алексей Саврасенко: «Локомотив-Кубань» будет строить команду уровня ЕвролигиГенеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко подвел итоги сезона и рассказал о планах клуба на межсезонье.Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» выступил ниже своего уровняПрезидент краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев считает, что некоторые баскетболисты в серии с ЦСКА не показали свой уровень.Тимофей Мозгов: Возвращение в Россию? «Локомотив-Кубань» и «Химки» – варианты для меняРоссийский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов в интервью «Газета.ru» рассказал о своих планах на будущее.Андрей Зубков: Возможно, мы не оправдали чьи-то надежды, но мы выложились на все стоКапитан команды «Локомотив-Кубань» Андрей Зубков прокомментировал поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала Единой Лиги ВТБ.
Хоккей
Александр Кожевников: «Автомобилист» – это сюрприз нынешнего сезона
Футбол
Рамзан Кадыров: Рональдиньо понравилась игра «Ахмата». Иначе и быть не может
Футбол
Юрий Калитвинцев: Уже после матча со «Спартаком» мы поймем всю силу чемпионата
Баскетбол
ЦСКА подписал Серхио Родригеса (видео)
все новости
Локомотив-Кубань
Локомотив-Кубанькалендарьстатистика
Андрей Зубков
Андрей Зубковвсе новости