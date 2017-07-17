Андрей Ведищев: С Зубковым у нас состоялся мужской разговор – мне хотелось встряхнуть его

Президент полуфиналиста Единой лиги ВТБ и Кубка Европы-2016/17 «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал интервью «Газете.Ru».

– В четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом вы жестко поговорили с Андреем Зубковым. А где-то писали, что имел место даже физический контакт...

– Не стоит делать из мухи слона. Это был мужской разговор – мне хотелось встряхнуть Андрея в эмоциональном плане. Он провел решающую часть сезона намного ниже своих возможностей. У меня было желание передать Зубкову свои эмоции, вернуть его в игру и сделать по-спортивному злым.

– Он не обиделся?

– Наверное, для него эта история оказалась весьма неприятной, но впоследствии мы поговорили по-мужски. Я объяснил ему, что если мы доверяем ему важные игровые минуты в ключевых матчах плей-офф, то имеем право рассчитывать на то, что на площадку игрок должен выходить максимально собранным, нацеленным на борьбу и на 100% стремящимся добыть победу для клуба.