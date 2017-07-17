Бывший игрок сборной Венгрии обвинил СССР в том, что его команду отравили на ЧМ-1986

Бывший защитник сборной Венгрии Анталь Надь считает, что она проиграла команде СССР на ЧМ-1986 0:6, потому что игроков отравили.

«Да вовсе нет, дело не в жаре! Я уже говорил три года назад газете Magyar Nemzet и повторяю: они точно подсыпали какую-то гадость в нашу воду, чтобы не ударить в грязь лицом перед Москвой, которая делала ставку на этот ЧМ в Мексике, - заявил бывший защитник сборной Венгрии, отвечая на вопрос SOFOOT.com. - Эти типы боялись нас, это читалось на их физиономиях, когда они выходили на поле. А жара нас до этого никогда не беспокоила, но вдруг все стало белым, рекламные щиты, при приближении, начали искажаться. Ощущения, как после солнечного удара поднимаешься с постели обалдевший. Это все политика, и не забывайте, что мы принадлежали к одному восточному блоку Варшавского договора. Уверен, дело не чистое».