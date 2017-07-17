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Сборная России сыграет с Финляндией и Израилем в Кубке Кондрашина и Белова

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

С 4 по 6 августа в Петербурге пройдет Кубок Кондрашина и Белова, где сборная России встретится с командами Финляндии и Израиля.

Все встречи пройдут в «СИБУР арене». Матч Россия – Финляндия состоится 4 августа и начнется в 17:00, а с Израилем россияне встретятся 6 августа в 12:30.

Напомним, в прошлом году сборная России обыграла Финляндию в  «СИБУР арене» со счетом 80:62 в рамках подготовки к отборочному этапу Евробаскета.

В сентябре россияне примут участие в Евробаскете-2017 и встретятся с командами Турции, Сербии, Бельгии, Латвии и Великобритании.

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