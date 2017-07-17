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Нобель Арустамян: «Рубин» просто так не отпустит Канунникова в «Спартак»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о возможном переходе полузащитника «Рубина» Максима Канунникова в «Спартак».

«Это очень дискуссионная тема, и вопрос не только в игровых качествах Канунникова.

У «Рубина» не получилось приобрести Полоза и Ерохина, и сейчас клуб из Казани дорожит всеми игроками с российским паспортом. Максим – россиянин, и поэтому крайне нужен Бердыеву. И потом схема трансфера вызывает вопросы. Не думаю, что Рубин просто так отпустит игрока.

Что касается «Спартака» – это скорее оглядка на новый формат лимита, который заставит любую команду РФПЛ иметь много российских футболистов», – приводит слова Арустамяна официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок сборной России подпишет контракт со «Спартаком» на этой неделе.

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