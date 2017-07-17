Нобель Арустамян: «Рубин» просто так не отпустит Канунникова в «Спартак»
Комментатор «Матч ТВ»
Нобель Арустамян высказался о возможном переходе полузащитника «Рубина» Максима
Канунникова в «Спартак».
«Это очень дискуссионная тема, и вопрос не только в игровых качествах Канунникова.
У «Рубина» не получилось приобрести Полоза и Ерохина, и сейчас клуб из Казани дорожит всеми игроками с российским паспортом. Максим – россиянин, и поэтому крайне нужен Бердыеву. И потом схема трансфера вызывает вопросы. Не думаю, что Рубин просто так отпустит игрока.
Что касается «Спартака» – это скорее оглядка на новый формат лимита, который заставит любую команду РФПЛ иметь много российских футболистов», – приводит слова Арустамяна официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что 26-летний игрок сборной России подпишет контракт со «Спартаком» на этой неделе.