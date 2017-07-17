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Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой (видео)

Источник:  Лента.РуКомментарии

Известный российский певец Николай Басков станцевал лезгинку после победы грозненского «Ахмата» над «Амкаром» в 1-м туре РФПЛ (1:0). Об этом сообщает «Лента.ру».

Матч

Ахмат - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Лео 39 (1:0).

Состав

Ахмат: Городов, Родолфо, Уциев, Анхель, Сампайо, Семёнов, Иванов, Мохаммади, Балай, Митришев (Кадыров Х., 67), Лео (Раванелли, 78)

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гиголаев, 57), Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул

Предупреждения:

Раванелли, 80; Кадыров Х., 85 - Сиваков, 15; Костюков, 77; Гасилин, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция

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