Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой (видео)
Источник: Лента.РуКомментарии
Известный российский певец Николай Басков станцевал лезгинку после победы грозненского «Ахмата» над «Амкаром» в 1-м туре РФПЛ (1:0). Об этом сообщает «Лента.ру».
Матч
Голы
Лео 39 (1:0).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо, Уциев, Анхель, Сампайо, Семёнов, Иванов, Мохаммади, Балай, Митришев (Кадыров Х., 67), Лео (Раванелли, 78)
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гиголаев, 57), Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул
Предупреждения:
Раванелли, 80; Кадыров Х., 85 - Сиваков, 15; Костюков, 77; Гасилин, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически