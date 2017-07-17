Рыбус подпишет с «Локомотивом» трехлетний контракт

Защитник «Лиона» Мацей Рыбус подпишет с «Локомотивом» контракт на три года, сообщает Przeglad Sportowy.

Во вторник 27-летний польский игрок обороны пройдет медицинское обследование в Риме, после чего состоится подписание контракта.

Напомним, в 2012-2016 годах Рыбус играл в России за «Терек» и в 101 матче премьер-лиги забил 19 голов.

В июне 2016 года защитник перешел в «Лион» и в минувшем сезоне выходил на поле в 19 матчах лиги 1.

До перехода в «Терек» Рыбус провел пять лет в составе «Легии». Кроме того, на счету защитника 44 матча и два гола в составе сборной Польши.

Ожидается, что сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.

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