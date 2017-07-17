Виктор «Taz» Войтас: На этом турнире вы увидите VP с лучшей стороны, поскольку мы у себя на родине

Игрок Virtus.pro Виктор «Taz» Войтас в интервью сайту организации рассказал о состоянии команды на PGL Major Kraków 2017.



«Я убежден, что с тактической точки зрения у нас есть все, что нужно для победы; думаю, вы уже видели в нашем исполнении кое-что новое, видели, как мы можем играть в другом темпе, и вот где мы чувствуем себя уверенно. Но вот в Кельне мы попросту не очень хорошо настроились на игру. Теперь мы в Кракове, в Польше, и я вам не могу сказать, что мы всех раскатаем, но могу сказать, что на этом турнире вы увидите VP с лучшей стороны, поскольку мы у себя на родине, где все за нас болеют и хотят видеть нас на стадионе. В Катовице нам этого не удалось, мы всех разочаровали, включая самих себя. Мы здесь для того, чтобы проявить больше уважения к людям. Нам нужно этого добиться – не для себя, а для фанатов, для наших людей, для страны».



В первом раунде группового этапа Virtus.pro обыграла Vega Squadron со счетом 16:2 (Nuke). Во втором туре «медведи» сыграют с Fnatic.



PGL Major Krakow 2017 проходит с 16 по 23 июля в Кракове. Призовой фонд чемпионата составляет 1 миллион долларов.



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