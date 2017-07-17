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Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году

Источник:  ТАССКомментарии

Казань получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, сообщает ТАСС.

Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции в Будапеште в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Кроме того, FINA отдала столице Венгрии турнир 2024 года.

Отметим, что другими претендентами на эти чемпионат мира были Гонконг и Тайбэй.

Добавим, что в 2016 году чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Уиндзоре (Канада). В 2018 году турнир примет Ханчжоу (Китай), в 2020-м – Абу-Даби (ОАЭ).

В 2015 году Казань была хозяином чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир проходил на футбольной «Казань Арене».

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