Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году

Казань получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, сообщает ТАСС.

Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции в Будапеште в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Кроме того, FINA отдала столице Венгрии турнир 2024 года.

Отметим, что другими претендентами на эти чемпионат мира были Гонконг и Тайбэй.

Добавим, что в 2016 году чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Уиндзоре (Канада). В 2018 году турнир примет Ханчжоу (Китай), в 2020-м – Абу-Даби (ОАЭ).

В 2015 году Казань была хозяином чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир проходил на футбольной «Казань Арене».