«Арарат» объявил о переходе воспитанника ЦСКА (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Арарата», сегодня ряды московского клуба пополнили воспитанник ЦСКА Давид Хурцидзе и экс-голкипер «Сокола» Владимир Сугробов.
Напомним, 24-летний Хурцидзе играет на позиции полузащитника. Ранее новичок столичного клуба выступал за молодежную команду ЦСКА, пензенский «Зенит», ереванский «Улисс», армавирское «Торпедо», «Амкар» и кутаисское «Торпедо».
ФК "Арарат" подписал контракт с Давидом Хурцидзе. pic.twitter.com/Tv5Q17GXKF— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 17 июля 2017 г.
ФК "Арарат" подписал контракт с Владимиром Сугробовым pic.twitter.com/X5WFXsoHRy— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 17 июля 2017 г.
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