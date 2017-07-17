Жак Вильнев: Квята нужно оставить дома, его поведение становится неприличным

Чемпион мира Жак Вильнев после Гран-при Великобритании высказался за отстранение от гонок пилота «Торо Россо» Даниил Квят.

«Не совсем понимаю, что Квят пытается делать. Знаете, что самое плохое в этой истории? По радио он потом пытается во всем обвинить своего напарника, думая, что никто не видел, что произошло. Это признак плохого отношения. Он заслуживает остаться дома. Его поведение уже становится неприличным.

Он выехал за пределы трассы, в следующем повороте вернулся на нее, но если бы там не было Сайнса, то он все равно бы вылетел. Его нужно оставить дома, чтобы он мог подумать об этом. Уже не первый уик-энд, когда он слегка перегибает палку. Может, Формула-1 слишком быстра для него. Не знаю.

Если ты продолжаешь показывать на кого-то пальцем, то никогда ничему не научишься. Всегда нужно винить себя, даже когда ты не виноват. Только так можно сделать себя лучше.

А когда вина твоя на сто процентов, то попытки обвинить кого-то другого выглядят жалко. Обычно пилоты даже не получают второго шанса, а он получил их уже много, но кажется все равно ничему не учится», – приводит Motorsport.com слова Вильнева.

Напомним, во время Гран-при Великобритании Квят врезался в своего партнера по команде Карлоса Сайнса-младший, после чего испанец завершил гонку. Квят был наказан проездом по пит-лейн и финишировал на 15-м месте.