На стадионе ЦСКА появились граффити с изображением Слуцкого (фото)
Источник: RT на русскомКомментарии
Как сообщает RT со ссылкой на официальный Twitter ЦСКА, на домашнем стадионе московского клуба появились граффити с изображением бывшего наставника армейцев Леонида Слуцкого.
«Семь лет – семь трофеев. Слуцкий оставил яркий след в истории ЦСКА. Красочное напоминание о тех годах теперь есть на верхнем ярусе трибуны «K», – говорится в сообщении клуба.
7 лет - 7 трофеев: #Слуцкий оставил яркий след в истории #ЦСКА. Красочное напоминание о тех годах теперь есть на верхнем ярусе трибуны K 🙌 pic.twitter.com/dqWk1MdImm— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 июля 2017 г.
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