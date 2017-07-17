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Шарапова впервые после травмы приняла участие в теннисном турнире

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT, российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в командном турнире World Team Tennis в калифорнийском Карлсбаде.

Спортсменка из РФ, выступавшая за команду «Орандж Каунти Брейкерс», в первом матче в паре со словенкой Андреей Клепач со счетом 5:1 обыграла хорватку Дарию Юрак и американку Шелби Роджерс, представляющих «Сан-Диего Авиэторс».

В следующем матче Шарапова проиграла Роджерс со счетом 3:5. В конечном итоге команда россиянки уступила с общим счетом 14:17.

Напомним, в последний раз Мария выходила на корт 16 мая на турнире в Риме, но не смогла закончить встречу с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони из-за травмы.

Мария Шарапова по причине травмы была вынуждена отказаться от участия в турнирах на траве, включая Уимблдон. Из-за этого россиянка не сможет квалифицироваться в основной раунд Открытого чемпионата США, поскольку занимает слишком низкую позицию в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что Шарапова примет участие в теннисном турнире в Китае в октябре 2017 года.

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