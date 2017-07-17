Организаторы PGL Major Kraków 2017 разрешили использование бага с приседанием и прыжком

Виктор «Taz» Войтас: На этом турнире вы увидите VP с лучшей стороны, поскольку мы у себя на родине

Игрок Virtus.pro Виктор «Taz» Войтас в интервью сайту организации рассказал о состоянии команды на PGL Major Kraków 2017.