Организаторы PGL Major Kraków 2017 разрешили использование бага с приседанием и прыжком
Организаторы турнира PGL Major Kraków 2017 официально разрешили использование бага с приседанием и прыжком («Crouch bug»).
Администратор турнира Егор «pANdA» Коломиец сообщил, что в правилах нет пункта, который запрещает использование этого бага.
PGL Major Krakow 2017 проходит с 16 по 23 июля в Кракове. Призовой фонд чемпионата составляет 1 миллион долларов.
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