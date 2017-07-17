Сергей Силкин: Манчини посмотрел, какая у нас земля широкая

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о дебюте Роберто Манчини во главе «Зенита».

- Удался ли дебют Роберто Манчини? Конечно, удался! Команда ведь выиграла. Плюс Манчини посмотрел, какая у нас земля широкая (смеется). На нашей футбольной карте есть точки, которые гораздо дальше, чем в Европе. Там ведь максимум два часа куда-то лететь, а тут, пожалуйста, — восемь или девять.

Что касается СКА, то Хабаровск, конечно, никогда не был очень футбольным городом, уровень там совсем другой. В прошлом году команда проявила недюжинные волевые качества и за счет них вышла в Премьер-лигу. Но в высшем дивизионе есть коллективы помастеровитее, и хабаровчанам здесь будет непросто, - рассказал Силкин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что в первом туре чемпионата России «Зенит» на выезде переиграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.