«Урал» запустит продажу абонементов после первого домашнего матча

Во вторник в Екатеринбурге стартует продажа абонементов на домашние матчи «Урала».

До 29 июля, когда на «СКБ-Банк Арене» пройдет матч «Урал» – «Уфа», можно приобрести абонемент на 14 домашних матчей чемпионата.

Стоимость абонементов составляет от 1900 до 5500 рублей, что является одной из самых низких цен в премьер-лиге.

Действие абонементов не распространяется на домашние матчи «Урала» в Кубке России.

Напомним, в субботу в матче первого тура «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

На 41-й минуте полузащитник «Урала» Николай Димитров забил первый гол с пенальти, а на 60-й минуте полузащитник «Ростова» Александр Гацкан сравнял счет.