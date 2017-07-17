«Урал» запустит продажу абонементов после первого домашнего матча
Во вторник в
Екатеринбурге стартует продажа абонементов на домашние матчи «Урала».
До 29 июля, когда на «СКБ-Банк Арене» пройдет матч «Урал» – «Уфа», можно приобрести абонемент на 14 домашних матчей чемпионата.
Стоимость абонементов составляет от 1900 до 5500 рублей, что является одной из самых низких цен в премьер-лиге.
Действие абонементов не распространяется на домашние матчи «Урала» в Кубке России.
Напомним, в субботу в матче первого тура «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
На 41-й минуте полузащитник «Урала» Николай Димитров забил первый гол с пенальти, а на 60-й минуте полузащитник «Ростова» Александр Гацкан сравнял счет.
Матч
Голы
Димитров 41 (1:0 - пен.). Гацкан 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Балажиц, Динга, Димитров, Бавин, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Ставпец (Юсупов, 87), Лунгу
Ростов: Абаев, Ингасон (Бобен, 45), Устинов, Вилюш, Зуев (Думбия, 73), Юсупов, Калачёв, Мевля, Байрамян, Гацкан, Бухаров (Дядюн, 15)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
15 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция