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Григорьев достиг договоренности о переходе в «Урал»

Источник:  ТАССКомментарии

Российский полузащитник Максим Григорьев, который ранее расторг контракт с «Ростовом», договорился о переходе в «Урал».

«Сегодня Григорьев должен прилететь в Екатеринбург, а завтра подписать контракт. Принципиальная договоренность достигнута», – сообщил источник, слова которого приводит ТАСС.

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал эту информацию следующим образом: «Ясность должна наступить завтра, специалисты селекционного отдела ведут необходимую работу», – сказал Тарханов.

Напомним, в «Ростов» полузащитник перешел в 2014 году на правах аренды из московского «Локомотива», а в прошлом году подписал с клубом полноценное соглашение. Первую часть минувшего сезона Григорьев провел в ростовской команде (шесть игр в премьер-лиге), вторую – в «Оренбурге» на правах аренды (10). 

На счету полузащитника четыре матча в сборной России в 2012-2014 годах.

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