Сергей Силкин: Посмотрим, как будет играть «Динамо» после года в ФНЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби.

- Не припомню такого, чтобы сразу со «Спартаком» мы встречались. Но календарь есть календарь. Очень интересная игра должна быть: все-таки «Динамо» год не было в Премьер-лиге, а для нас самый главный соперник - это красно-белые, и наоборот. Так что футболистов и той, и другой команды лишний раз настраивать не надо. Посмотрим, во что будут играть бело-голубые после года в ФНЛ.

Может ли сыграть на руку «Динамо» то, что «Спартак» совсем недавно провел 120 минут в матче за Суперкубок России? Думаю, это никак не повлияет на матч. Вот если бы красно-белые проиграли, то какая-то доля негатива могла бы проявиться, а поскольку они одержали победу, то будут на позитиве. Знаете, у победителей ведь и болячки быстрее заживают. Трех дней «Спартаку» будет вполне достаточно, чтобы восстановиться, - рассказал Силкин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что матч первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» состоится во вторник, 18 июля.