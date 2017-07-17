Гарсия и Портер проведут бой за временный титул чемпиона WBC
Источник: Allboxing.ruКомментарии
Президент WBC Маурисио
Сулейман заявил, что планирует санкционировать бой за временный титул
организации в полусреднем весе между бывшими чемпионами мира американцами Дэнни
Гарсией (#2 WBC) и Шоном Портером (#1 WBC), сообщает AllBoxing.ru.
Причиной этого решения стала невозможность скорого проведения защиты полноценного титула WBC другим американцем – Китом Турманом, который восстанавливается после операции на локте.
Ожидается, что Турман сможет выйти на ринг не ранее 2018 года.
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