Гарсия и Портер проведут бой за временный титул чемпиона WBC

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что планирует санкционировать бой за временный титул организации в полусреднем весе между бывшими чемпионами мира американцами Дэнни Гарсией (#2 WBC) и Шоном Портером (#1 WBC), сообщает AllBoxing.ru.

Причиной этого решения стала невозможность скорого проведения защиты полноценного титула WBC другим американцем – Китом Турманом, который восстанавливается после операции на локте.

Ожидается, что Турман сможет выйти на ринг не ранее 2018 года.



