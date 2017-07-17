Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо (мол)- : -Спартак (мол)
Футбол  Германия- : -Швеция
Футбол  Италия- : -Россия
Водное поло  Япония- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гарсия и Портер проведут бой за временный титул чемпиона WBC

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что планирует санкционировать бой за временный титул организации в полусреднем весе между бывшими чемпионами мира американцами Дэнни Гарсией (#2 WBC) и Шоном Портером (#1 WBC), сообщает AllBoxing.ru.

Причиной этого решения стала невозможность скорого проведения защиты полноценного титула WBC другим американцем – Китом Турманом, который восстанавливается после операции на локте.

Ожидается, что Турман сможет выйти на ринг не ранее 2018 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент WBC: Многие болельщики были бы счастливы увидеть поединок Ковалева со СтивенсономПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман полагает, что чемпион мира в полутяжелом весе по этой версии канадец Адонис Стивенсон может провести поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.Глава WBC: Бой Мэйвезера и Макгрегора может стать титульнымГлава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не возражает против того, чтобы поединок между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором носил характер титульного.Уайлдера арестовали за хранение марихуаныАмериканский боксер, чемпион WBC в тяжелом весе, Деонтей Уайлдер был арестован в среду полицейскими в городе Таскалуса за хранение марихуаны, информирует Boxingscene.Адонис Стивенсон нокаутировал Фонфару во втором раунде и защитил титул чемпиона мира WBC (видео)Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон защитил свой титул в бою с поляком Анджеем Фонфарой.Владимиру Кличко присвоен второй номер в рейтинге WBC41-летний украинский тяжеловес Владимир Кличко вернулся в рейтинг-лист Всемирного боксерского совета (WBC).WBC санкционировал бой-элиминатор между Смитом и ГвоздикомВсемирный боксерский совет (WBC) санкционировал элиминатор (отборочный бой за право сразиться с чемпионом мира) в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Джо Смитом-младшим, сообщает Boxingnews.Президент WBC: В бою с Альваресом Чавес просто отсутствовал на рингеПрезидент WBC Маурисио Сулейман разочарован поединком Сауль Альварес - Хулио Сезар Чавес.Ураганный нокаут Дадашева и защита Вальдеса. Как боксеры провели уик-энд (видео)Ураганный нокаут Дадашева и защита Вальдеса. Как боксеры провели уик-энд (видео)Все события уик-энда в профессиональном боксе.Портер нокаутировал Берто и завоевал право не реванш с Китом ТурманомЭкс-чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер одержал досрочную победу над соотечественником, уроженцем Гаити Андре Берто.Уорд назвал Гильермо Ригондо лучшим боксером мира независимо от весовой категорииЧемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд назвал 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо лучшим боксером мира.Майрис Бриедис: Я хотел нокаутировать Хука, но ему удалось выстоятьНовый чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис прокомментировал свою победу над Марко Хуком.Чемпион мира Майрис Бриедис госпитализирован после боя с Хуком (фото)Латвийский тяжеловес Майрис Бриедис был доставлен в больницу после боя за титул чемпиона мира по версии WBC с немцем Марко Хуком.Украина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апрелеУкраина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апреле«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Ожидание Ковалева и пробуксовка Головкина. Главные события мартаОжидание Ковалева и пробуксовка Головкина. Главные события марта«Советский спорт» подводит итоги уходящего месяца на профессиональном ринге.Андрей Рябинский: Поветкин продолжить боксировать, кроме WBC и IBF есть и другие организацииГлава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский уверен в том, что тяжеловес Александр Поветкин продолжит карьеру, несмотря на дисквалификацию.Поветкин обжаловал решение суда присяжных в Нью-ЙоркеРоссийский тяжеловес Александр Поветкин подал апелляцию на вердикт присяжных суда Южного округа штата Нью-Йорк.Бокс должен продолжаться до нокаута. Послесловие к бою Турман – ГарсияБокс должен продолжаться до нокаута. Послесловие к бою Турман – ГарсияВ ночь с субботы на воскресенье в США прошел объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBAКит Турман раздельным решением судей победил Дэнни ГарсиюКит Турман раздельным решением судей победил Дэнни ГарсиюАмериканский боксер полусреднего веса Кит Турман в Нью-Йорке в титульном поединке победил соотечественника Дэнни Гарсию.Шон Портер встретится с Андре БертоОфициально объявлено о проведении боя между 29-летним Шоном Портером и 33-летним Андре Берто. Поединок пройдет 22 апреля нынешнего года в Нью-Йорке.Турман – Гарсия и Хэй – Белью. Почему нельзя спать этой ночьюТурман – Гарсия и Хэй – Белью. Почему нельзя спать этой ночьюВ ночь с субботы на воскресенье в США и Англии пройдут два статусных поединка.
Футбол
Рыбус подпишет с «Локомотивом» трехлетний контракт
Футбол
Нобель Арустамян: «Рубин» просто так не отпустит Канунникова в «Спартак»
Футбол
Бывший игрок сборной Венгрии обвинил СССР в том, что его команду отравили на ЧМ-1986
Синхронное плавание
Каланча и Мальцев стали серебряными призерами чемпионата мира в технической программе
все новости
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейманвсе новости
Кит Турман
Кит Турманвсе новости
Дэнни Гарсия
Дэнни Гарсиявсе новости
Шон Портер
Шон Портервсе новости
Всемирный боксерский совет (WBC)
Всемирный боксерский совет (WBC)