Сергей Силкин: Еще две-три игры - и мы увидим настоящий «Рубин» Бердыева
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о поражении «Рубина» под руководством Курбана Бердыева в матче первого тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).
Еще две-три игры - и мы увидим настоящий «Рубин» Бердыева, - рассказал Силкин в интервью «Газете.Ru».
Добавим, что в следующем туре 22 июля «Рубин» в гостях сыграет с «Зенитом».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически