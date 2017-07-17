Сергей Силкин: Еще две-три игры - и мы увидим настоящий «Рубин» Бердыева

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о поражении «Рубина» под руководством Курбана Бердыева в матче первого тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).

- Сразу все не бывает. Вот если бы Бердыев всю команду перевез, то результаты были бы другими. А так Азмун вернулся в знакомый клуб, а вот для Джанаева, Кудряшова и Граната это новый этап в карьере, они еще не сыграны с партнерами. Чтобы создать монолитный коллектив, нужно какое-то время, надо притереться к партнерам.

Еще две-три игры - и мы увидим настоящий «Рубин» Бердыева, - рассказал Силкин в интервью «Газете.Ru».

Добавим, что в следующем туре 22 июля «Рубин» в гостях сыграет с «Зенитом».