Олег Терехин: Уверен, что «Динамо» готово бороться за Лигу Европы, что и покажет в первой игре сезона

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби.

- Очень интересно посмотреть, как «Динамо» будет выглядеть в игре против «Спартака». Состав обновился у команды, интересно, как перестроится игра. Вопрос точно не стоит так, что для «Динамо» главное избежать разгрома. Сейчас много разговоров про «Краснодар», про «Рубин», а «Динамо» откровенно недооценивают, что, может, и хорошо. А я уверен, что «Динамо» готово бороться за Лигу Европы, что и покажет в первой игре сезона, - передает слова Терехина «Р-Спорт».

Напомним, что матч первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» состоится во вторник, 18 июля.