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Федор Емельяненко не планирует сниматься в фильме «Ложь Матильды»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В СМИ появились слухи, что боец смешанного стиля Федор Емельяненко будет принимать участие в съемочном процессе фильма «Ложь Матильды».

Как сообщила пресс-служба Федора Емельяненко, эта информация ложная.

С Федором никто не вел переговоров, и тем более он не давал своего согласия на участие в съемках.

Фильм, который пока не вышел в прокат, рассказывает об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Николай II был причислен РПЦ к лику святых в 2000 году. Премьера исторической драмы в кинотеатрах намечена на 25 октября. 

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