Челябинский «Трактор» приобрел нападающего Брюле
Источник: ХК «Трактор»Комментарии
Форвард Жильбер Брюле перешел из нижнекамского «Нефтехимика» в «Трактор». Об этом информирует официальный сайт челябинской команды.
Как сообщается, канадский форвард перешел из «Нефтехимика», взамен нижнекамский клуб получил денежную компенсацию. Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона 2017/2018.
Добавим, что Брюле провел в КХЛ последние три сезона, сыграв в общей сложности 151 матч за «Автомобилист», «Медвешчак» и «Нефтехимик» и набрав 81 (41+40) очко.
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