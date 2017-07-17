Евгений Губарев: Брюле профессионал до мозга костей

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал переход канадского нападающего Жильбера Брюле из нижнекамского «Нефтехимика» в «Трактор».

- Контракт с Брюле закрывает формирование команды на сезон-2017/2018, но мониторинг трансферного рынка, разумеется, не будет останавливаться ни на день – это постоянный процесс. Кроме того, мы внимательнейшим образом будем следить за развитием молодых челябинских игроков в командах клубной вертикали, в которую мы вкладываем серьезные средства и от которой ждем серьезной отдачи.

Жиль Брюле обладает всеми положительными качествами канадского хоккеиста, он профессионал до мозга костей, в свое время был выбран под высоким 6-м номером в первом раунде драфта НХЛ. Он имеет опыт игры в НХЛ, где сыграл больше 300 матчей, адаптирован к нашей стране и нашей лиге – в прошлом сезоне он отлично зарекомендовал себя как лидер «Нефтехимика», где играл в первом звене. Очень надеюсь, что он поможет «Трактору» решить задачи на сезон, - передает слова Губарева «Р-Спорт».

Добавим, что Брюле провел в КХЛ последние три сезона, сыграв в общей сложности 151 матч за «Автомобилист», «Медвешчак» и «Нефтехимик» и набрав 81 (41+40) очко.