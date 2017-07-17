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«Бетис» хочет купить Хави Гарсию

Источник:  Football EspanaКомментарии

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может перейти в «Бетис», сообщает Football-Espana.net.

По информации портала, руководство испанского клуба готово заплатить за футболиста 4 миллиона евро.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бетис» предложил Гарсии четырехлетний контракт. Кроме того, 30-летним игроком интересовались «Малага», «Бордо» и лиссабонский «Спортинг».

Футболист пропустил матч 1-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» (2:0).

Хави Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» летом 2014 года. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах испанец провел за сине-бело-голубых 105 матчей и забил 7 голов.

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