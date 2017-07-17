«Трактор» представил логотип сезона-2017/18
Источник: ХК «Трактор»Комментарии
Хоккейный клуб «Трактор» на своем официальном сайте представил логотип на предстоящий сезон-2017/18.
Имя нам – «Поколение Т». «Трактор» представляет логотип сезона 2017/2018https://t.co/qMpBqrTgaE pic.twitter.com/yWRu1oHu76— ХК «Трактор» (@HCTraktor1947) 17 июля 2017 г.
Как сообщается, на игровых свитерах команды лого появится после 27 декабря, когда «Трактор» отпразднует свое 70-летие и попрощается с символом «70 лет нашей эры», с которым команда провела ретро-серию сезона 2016/2017 под названием «7 матчей – 7 эпох». Эмблема «Поколение Т» расположится в качестве шеврона слева на груди.
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