Дуглас Коста: Всегда восхищался игрой «Ювентуса». Хочу доказать, что в Турине не ошиблись, пригласив меня
Вингер сборной Бразилии Дуглас Коста прокомментировал свой переход из «Баварии» в «Ювентус» на правах аренды.
- Всегда восхищался игрой «Ювентуса». Поэтому я был готов воспользоваться предоставленным мне шансом перейти в этот клуб. Серия а по-настоящему сильна, конкурентоспособна. Это то, что мне нравится.
Главный тренер и все футболисты оказали мне теплый прием. Я благодарен «Баварии» за все, что они сделали для меня. Сейчас я хочу доказать, что «Ювентус» не ошибся, пригласив меня, - заявил футболист.
Col palleggio ci sa fare @douglascosta ⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/0chJo3TtIS— JuventusFC (@juventusfc) 17 июля 2017 г.
Напомним, в «Ювентусе» Дуглас Коста будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.
Летом 2015 года «Бавария» заплатила донецкому «Шахтеру» за игрока 30 миллионов евро.
Il tuo nuovo stadio ti aspetta, @douglascosta ! #BemvindoDouglas pic.twitter.com/BEbVrpB49f— JuventusFC (@juventusfc) 17 июля 2017 г.