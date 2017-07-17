Дуглас Коста: Всегда восхищался игрой «Ювентуса». Хочу доказать, что в Турине не ошиблись, пригласив меня

Вингер сборной Бразилии Дуглас Коста прокомментировал свой переход из «Баварии» в «Ювентус» на правах аренды.

- Всегда восхищался игрой «Ювентуса». Поэтому я был готов воспользоваться предоставленным мне шансом перейти в этот клуб. Серия а по-настоящему сильна, конкурентоспособна. Это то, что мне нравится.

Главный тренер и все футболисты оказали мне теплый прием. Я благодарен «Баварии» за все, что они сделали для меня. Сейчас я хочу доказать, что «Ювентус» не ошибся, пригласив меня, - заявил футболист.

Напомним, в «Ювентусе» Дуглас Коста будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

Летом 2015 года «Бавария» заплатила донецкому «Шахтеру» за игрока 30 миллионов евро.



