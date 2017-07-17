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Хиетанен и Бухряков стали свободными агентами

Источник:  КХЛКомментарии

Двум хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» (Москва) Дмитрию Бухрякову и Юусо Хиетанену присвоен статус «Неограниченно свободный агент». Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

«По итогам заседания Дисциплинарного  комитета КХЛ и Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ в отношении хоккеистов Дмитрия Бухрякова (1999) и Юусо Хиетанена (1985), имевших статус «действующий контракт», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент».   Юусо Хиетанену – в связи в связи с неучастием АНО «ОХК «Динамо» (Москва) в Чемпионате КХЛ сезона 2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игрока работой в соответствии с  его трудовой функцией, предусмотренной контрактом, Дмитрию Бухрякову - в связи с невыполнением АНО «ОХК «Динамо» (Москва) контрактных обязательств (наличие задолженностей по заработной плате)», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее до участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 допущено ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва).

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