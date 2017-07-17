Мария Шарапова: Я уже достаточно достигла в теннисе, чтобы завершить карьеру. Но хочу продолжить играть

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей мотивации после возвращения в WTA-тур.

- Как человек в возрасте 30 лет, я уже достаточно достигла в теннисе, чтобы уже завершить карьеру. Но теннис для меня - не просто спорт, это что-то более глубокое. Нечто, чем я занимаюсь всю свою жизнь, всю свою карьеру. И я хочу продолжить играть, я сконцентрирована на этом, - заявила Шарапова.

Напомним, минувшей весной Мария Шарапова вернулась на корт после того, как отбыла 15-месячную дисквалификацию за применения мельдония.

Россиянка пропустила Уимблдон-2017 из-за травмы бедра.





