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Мария Шарапова: Я уже достаточно достигла в теннисе, чтобы завершить карьеру. Но хочу продолжить играть

Источник:  TSNКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей мотивации после возвращения в WTA-тур. 

- Как человек в возрасте 30 лет, я уже достаточно достигла в теннисе, чтобы уже завершить карьеру. Но теннис для меня - не просто спорт, это что-то более глубокое. Нечто, чем я занимаюсь всю свою жизнь, всю свою карьеру. И я хочу продолжить играть, я сконцентрирована на этом, - заявила Шарапова.

Напомним, минувшей весной Мария Шарапова вернулась на корт после того, как отбыла 15-месячную дисквалификацию за применения мельдония.

Россиянка пропустила Уимблдон-2017 из-за травмы бедра.


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