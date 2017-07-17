Геннадий Орлов стал генеральным продюсером «Радио Зенит»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов занял должность генерального продюсера «Радио Зенит».

- Уже сегодня у меня будет первая передача в 18:00 на «Радио Зенит». Называется «Экспертиза Зенита». Здесь мы будем на холодную голову анализировать матчи «Зенита». В принципе, я когда-то начинал с радио. Так что это для меня не новый участок, - рассказал Орлов.

По словам Орлова, ему поставлена задача «сделать радио более профессиональным, чтобы оно было популярным».

Сообщается, что Геннадий Орлов продолжить комментировать футбольные матчи на телеканале «Матч ТВ».





