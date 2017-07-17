Геннадий Орлов стал генеральным продюсером «Радио Зенит»
Источник: «Фонтанка»Комментарии
Известный телекомментатор Геннадий Орлов занял должность генерального продюсера «Радио Зенит».
- Уже сегодня у меня будет первая передача в 18:00 на «Радио Зенит». Называется «Экспертиза Зенита». Здесь мы будем на холодную голову анализировать матчи «Зенита». В принципе, я когда-то начинал с радио. Так что это для меня не новый участок, - рассказал Орлов.
По словам Орлова, ему поставлена задача «сделать радио более профессиональным, чтобы оно было популярным».
Сообщается, что Геннадий Орлов продолжить комментировать футбольные матчи на телеканале «Матч ТВ».
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