Жильбер Брюле: Был рад услышать от агента, что я – игрок «Трактора»

Нападающий Жильбер Брюле прокомментировал свой обмен из «Нефтехимика» в челябинский «Трактор».

- Как узнал о переходе в «Трактор»? Все было просто: мне позвонил агент, который сказал: «Тебя обменяли в Челябинск». Я знаю историю Челябинска и команды «Трактор». Клуб на хорошем счету в лиге, и я доволен, что стал его частью.

Какие впечатления от матчей в Челябинске? Каждый выезд в Челябинск был тяжелым. Любая команда хотела бы иметь такую шумную арену. Когда играешь дома, ты хочешь, чтобы соперник не был уверен в своих силах, чтобы он думал: «Черт, как же тут туго приходится». Когда я приезжал сюда, «Трактор» летал по льду, нам едва удавалось дотронуться до шайбы. Голова буквально шла кругом. «Трактор» любит играть на скорости, держать паузу, отдавать диагональные передачи. В Челябинске приходилось быть терпеливым – стоит выброситься на игрока с шайбой, тебя тут же обрежут пасом. Я даже не помню, чтобы я с кем-то выигрывал в Челябинске, - приводит слова Брюле пресс-служба «Трактора».

Добавим, что Брюле провел в КХЛ последние три сезона, сыграв в общей сложности 151 матч за «Автомобилист», «Медвешчак» и «Нефтехимик» и набрав 81 (41+40) очко.