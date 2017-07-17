Фредди Роуч: Пакьяо должен взять реванш у Хорна, а затем уйти из бокса
Многолетний тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч полагает, что карьера его подопечного близка к завершению.
- Это просто позор, что Мэнни формально проиграл бой, который он на самом деле выиграл.
В девятом раунде он потряс Хорна и должен был добить его. Я сказал ему, что это - лучший шанс, но Мэнни не смог прикончить его.
Джефф боксировал грязно, но у него был план, и в целом он работал. Теперь Боб Арум хочет сделать из Хорна звезду, но у нас есть право на реванш. Мэнни хочет снова выйти на ринг и восстановить справедливость. Думаю, он может это сделать, но затем я советую ему уйти из бокса. Тогда он сможет уделить максимальное внимание своей политической карьере, - рассказал Роуч.
Roach is Firm, Will NOT Allow Pacquiao To Fight Beyond Horn https://t.co/qLC2ISppgY #boxing pic.twitter.com/pK9nDizvXW— BoxingScene.com (@boxingscene) 17 июля 2017 г.
Напомним, 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.
В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения. Мэнни уже объявил о своем намерении воспользоваться данной опцией.
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