Фредди Роуч: Пакьяо должен взять реванш у Хорна, а затем уйти из бокса

Многолетний тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч полагает, что карьера его подопечного близка к завершению.

- Это просто позор, что Мэнни формально проиграл бой, который он на самом деле выиграл.

В девятом раунде он потряс Хорна и должен был добить его. Я сказал ему, что это - лучший шанс, но Мэнни не смог прикончить его.

Джефф боксировал грязно, но у него был план, и в целом он работал. Теперь Боб Арум хочет сделать из Хорна звезду, но у нас есть право на реванш. Мэнни хочет снова выйти на ринг и восстановить справедливость. Думаю, он может это сделать, но затем я советую ему уйти из бокса. Тогда он сможет уделить максимальное внимание своей политической карьере, - рассказал Роуч.



Roach is Firm, Will NOT Allow Pacquiao To Fight Beyond Horn https://t.co/qLC2ISppgY #boxing pic.twitter.com/pK9nDizvXW