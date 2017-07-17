«Ювентус» обсудил с «Ромой» переход Маноласа

«Ювентус» и «Рома» провели переговоры о переходе в туринский клуб защитника Костаса Маноласа.

После неожиданного перехода Леонардо Бонуччи в «Милан» чемпионы Италии заняты поиском центрального защитника.

По данным La Reppublica, генеральный менеджер «Ювентуса» Беппе Маротта встретился с новым спортивным директором «Ромы» Мончи, который установил цену за 26-летнего защитника сборной Греции в 40 миллионов евро.

Напомним, Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. Его контракт с клубом действует еще два года.

Добавим, что в Манолас был близок к переходу в «Зенит», однако в последний момент трансфер сорвался.

В минувшем сезоне Манолас провел 33 матча в серии A и забил один гол.