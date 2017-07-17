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Сергей Силкин: «Спартаку» хватит трех дней, чтобы восстановиться к игре с «Динамо»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от встречи бело-голубых со «Спартаком» в первом туре чемпионата России.

- Думаю, 120 минут игры «Спартака» с «Локомотивом» за Суперкубок никак не повлияют на матч. Вот если бы красно-белые проиграли, то какая-то доля негатива могла бы проявиться, а поскольку они одержали победу, то будут на позитиве.

Знаете, у победителей ведь и болячки быстрее заживают. Трех дней «Спартаку» будет вполне достаточно, чтобы восстановиться, - цитирует Силкина «Газета.ру».

Матч первого тура чемпионата России-2017/18 «Спартак» - «Динамо» состоится 18 июля на «Открытие Арене».

Голосование: Как завершится матч «Динамо» и «Спартак»?

Матч

Динамо - Спартак

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция


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