Сергей Силкин: «Спартаку» хватит трех дней, чтобы восстановиться к игре с «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от встречи бело-голубых со «Спартаком» в первом туре чемпионата России.

- Думаю, 120 минут игры «Спартака» с «Локомотивом» за Суперкубок никак не повлияют на матч. Вот если бы красно-белые проиграли, то какая-то доля негатива могла бы проявиться, а поскольку они одержали победу, то будут на позитиве.

Знаете, у победителей ведь и болячки быстрее заживают. Трех дней «Спартаку» будет вполне достаточно, чтобы восстановиться, - цитирует Силкина «Газета.ру».

Матч первого тура чемпионата России-2017/18 «Спартак» - «Динамо» состоится 18 июля на «Открытие Арене».