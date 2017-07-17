Лапочкин назначен на матч квалификации Лиги чемпионов «Ред Булл» – «Хибернианс»
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Российская бригада
арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга получил назначение
на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ред Булл»
(Австрия) – «Хибернианс» (Мальта). Игра пройдет 19 июля на «Ред Булл Арене» в
Вальс-Зиценхайме.
Ассистентами Лапочкина будут Алексей Лебедев и Александр Кудрявцев. Резервным арбитром назначен Евгений Турбин из Москвы.
Отметим, что первый матч в Паоле завершился победой «Ред Булла» со счетом 3:0. Голы в матче забили Валон Бериша, Хван Хи Чан и Такуми Минамино.
Добавим, что победитель этой пары в третьем квалификационном раунде сыграет с победителем пары «Риека» (Хорватия) – «Нью Сэйнтс» (Уэльс).
Матч
Место и дата
19 июля 21:30, Зальцбург Арена, Онлайн-трансляция
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