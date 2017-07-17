Лапочкин назначен на матч квалификации Лиги чемпионов «Ред Булл» – «Хибернианс»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга получил назначение на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ред Булл» (Австрия) – «Хибернианс» (Мальта). Игра пройдет 19 июля на «Ред Булл Арене» в Вальс-Зиценхайме.

Ассистентами Лапочкина будут Алексей Лебедев и Александр Кудрявцев. Резервным арбитром назначен Евгений Турбин из Москвы.

Отметим, что первый матч в Паоле завершился победой «Ред Булла» со счетом 3:0. Голы в матче забили Валон Бериша, Хван Хи Чан и Такуми Минамино.

Добавим, что победитель этой пары в третьем квалификационном раунде сыграет с победителем пары «Риека» (Хорватия) – «Нью Сэйнтс» (Уэльс).