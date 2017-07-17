Андрей Рябинский: Кличко и Джошуа договорились о реванше

По данным главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, повторный поединок между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко будет организован.

«Появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше. Предварительно в ноябре в Лас-Вегасе», - написал Рябинский в своем твиттере.



Появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше. Предварительно в ноябре в Лас Вегасе — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 17 июля 2017 г.

Напомним, 29 апреля Энтони на стадионе «Уэмбли» в Лондоне нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. В середине боя он сам побывал в нокдауне. Джошуа в данный момент является чемпионом мира по версиям IBF и WBA.

Согласно условиям контракта, украинец имел право на реванш в случае поражения. Однако сам боксер еще не подтвердил свое намерение продолжить спортивную карьеру.