«Динамо» разгромило «Спартак» в первенстве молодежных команд
Футболисты «Динамо» на своем поле переиграли футболистов «Спартака» в матче первого тура первенства молодежных команд со счетом 5:2.
У «Динамо» забитыми мячами отличились защитник Роман Евгеньев, полузащитник Максим Кузьмин и нападающий Николай Обольский, оформивший хет-трик в этом матче.
У красно-белых голы на счету полузащитника Ильи Мазурова и форварда Егора Никулина. Отметим, что оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.
В следующем туре 22 июля «Динамо» на своем поле примет «Урал». В тот же день «Спартак» в гостях встретится с «Уфой».
Добавим, что матч основных команд состоится во вторник, 18 июля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
Матч
Динамо (мол) - Спартак (мол) - 5:2 (3:2)
Голы
Никулин 16 (0:1 - пен.). Евгеньев 18 (1:1). Обольский Н. 20 (2:1). Обольский Н. 25 (3:1 - пен.). Мазуров 36 (3:2 - пен.). Кузьмин 59 (4:2). Обольский Н. 81 (5:2).
Судья:
Артем Смолин (Россия)
Место и дата
17 июля 16:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция