«Динамо» разгромило «Спартак» в первенстве молодежных команд

Футболисты «Динамо» на своем поле переиграли футболистов «Спартака» в матче первого тура первенства молодежных команд со счетом 5:2.

У «Динамо» забитыми мячами отличились защитник Роман Евгеньев, полузащитник Максим Кузьмин и нападающий Николай Обольский, оформивший хет-трик в этом матче.

У красно-белых голы на счету полузащитника Ильи Мазурова и форварда Егора Никулина. Отметим, что оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.

В следующем туре 22 июля «Динамо» на своем поле примет «Урал». В тот же день «Спартак» в гостях встретится с «Уфой».

Добавим, что матч основных команд состоится во вторник, 18 июля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.