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«Динамо» разгромило «Спартак» в первенстве молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Динамо» на своем поле переиграли футболистов «Спартака» в матче первого тура первенства молодежных команд со счетом 5:2.

У «Динамо» забитыми мячами отличились защитник Роман Евгеньев, полузащитник Максим Кузьмин и нападающий Николай Обольский, оформивший хет-трик в этом матче.

У красно-белых голы на счету полузащитника Ильи Мазурова и форварда Егора Никулина. Отметим, что оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.

В следующем туре 22 июля «Динамо» на своем поле примет «Урал». В тот же день «Спартак» в гостях встретится с «Уфой».

Добавим, что матч основных команд состоится во вторник, 18 июля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. 

Матч

Динамо (мол) - Спартак (мол) - 5:2 (3:2)

Голы

Никулин 16 (0:1 - пен.). Евгеньев 18 (1:1). Обольский Н. 20 (2:1). Обольский Н. 25 (3:1 - пен.). Мазуров 36 (3:2 - пен.). Кузьмин 59 (4:2). Обольский Н. 81 (5:2).

Судья:

Артем Смолин (Россия)

Место и дата

17 июля 16:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция

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