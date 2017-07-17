Нолан Патрик подписал контракт новичка с «Филадельфией»
Источник: ХК «Филадельфия Флайерз»Комментарии
18-летний канадский центрфорвард Нолан Патрик подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».
Напомним, на драфте НХЛ 2017 года «Летчики» выбрали Патрика под вторым номером.
The #Flyers have signed C Nolan Patrick to an entry-level contract: https://t.co/NsmBiPuhXj— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 17 июля 2017 г.
Прошедший сезон Патрак отыграл в WHL за клуб «Брэндон Уит Кингз». Он набрал 46 очков в 33 матчах, после чего из-за травмы пропустил концовку регулярного чемпионата и плей-офф.
Ожидается, что Нолан сможет дебютировать в составе «Филадельфии» уже с предстоящего сезона.
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