Нолан Патрик подписал контракт новичка с «Филадельфией»

18-летний канадский центрфорвард Нолан Патрик подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Напомним, на драфте НХЛ 2017 года «Летчики» выбрали Патрика под вторым номером.

The #Flyers have signed C Nolan Patrick to an entry-level contract: https://t.co/NsmBiPuhXj — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 17 июля 2017 г.

Прошедший сезон Патрак отыграл в WHL за клуб «Брэндон Уит Кингз». Он набрал 46 очков в 33 матчах, после чего из-за травмы пропустил концовку регулярного чемпионата и плей-офф.



Ожидается, что Нолан сможет дебютировать в составе «Филадельфии» уже с предстоящего сезона.

