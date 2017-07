Нолан Патрик подписал контракт новичка с «Филадельфией»

18-летний канадский центрфорвард Нолан Патрик подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Напомним, на драфте НХЛ 2017 года «Летчики» выбрали Патрика под вторым номером.

The #Flyers have signed C Nolan Patrick to an entry-level contract: https://t.co/NsmBiPuhXj