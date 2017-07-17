Матч ЦСКА – «Локомотив» перенесен с 22 на 21 июля

Матч второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» будет перенесен с 22 на 21 июля. Об этом информирует «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщается, перенос встречи связан с участием армейцев в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что изначально встреча должна была состояться 22 июля на стадионе ЦСКА. Точное время начала игры станет известно позднее.

Напомним, что московские армейцы в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют с греческим АЕКом. Первая игра состоится 25 июля в Афинах, ответная – 2 августа в Москве.