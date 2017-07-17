Матч ЦСКА – «Локомотив» перенесен с 22 на 21 июля
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Матч второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» будет
перенесен с 22 на 21 июля. Об этом информирует «Р-Спорт» со ссылкой на источник,
знакомый с ситуацией.
Как сообщается, перенос встречи связан с участием армейцев в квалификации Лиги чемпионов.
Отметим, что изначально встреча должна была состояться 22 июля на стадионе ЦСКА. Точное время начала игры станет известно позднее.
Напомним, что московские армейцы в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют с греческим АЕКом. Первая игра состоится 25 июля в Афинах, ответная – 2 августа в Москве.
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