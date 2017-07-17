Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо (мол)5 : 2Спартак (мол)
Футбол  Германия- : -Швеция
Футбол  Италия- : -Россия
Водное поло  Япония- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матч ЦСКА – «Локомотив» перенесен с 22 на 21 июля

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» будет перенесен с 22 на 21 июля. Об этом информирует «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщается, перенос встречи связан с участием армейцев в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что изначально встреча должна была состояться 22 июля на стадионе ЦСКА. Точное время начала игры станет известно позднее.

Напомним, что московские армейцы в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют с греческим АЕКом. Первая игра состоится 25 июля в Афинах, ответная – 2 августа в Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛРыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» – идеальная мишень. Колонка Алексея Андронова«Спартак» – идеальная мишень. Колонка Алексея АндроноваСвой первый матч после возвращения (и подразумевающегося как результат – очищения) московское «Динамо» сыграет с «Спартаком».РФС снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроковПалата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с махачкалинского «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов.Василий Березуцкий: Счастлив, что провел 15 лет в ЦСКАЗащитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал об изменениях в клубе за последние годы.Нападающий сборной Румынии перешел в «Краснодар»«Университатя» из Крайова и «Краснодар» достигли договоренности о переходе нападающего сборной Румынии Андрея Ивана. Об этом информирует официальный сайт российского клуба.Сергей Силкин: «Спартаку» хватит трех дней, чтобы восстановиться к игре с «Динамо»Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от встречи бело-голубых со «Спартаком» в первом туре чемпионата России.Александр Егоров: Промес сказал мне «Не может быть, что ты закончил судить»Александр Егоров: Промес сказал мне «Не может быть, что ты закончил судить»Один из лучших российских арбитров рассказывает, почему решил закончить карьеру раньше ожидаемого.Геннадий Орлов стал генеральным продюсером «Радио Зенит»Известный телекомментатор Геннадий Орлов занял должность генерального продюсера «Радио Зенит».Владислав Батурин: Карасев будет на чемпионате мира, Николаев прав, что вернулсяВладислав Батурин: Карасев будет на чемпионате мира, Николаев прав, что вернулсяВедущий программы «Свисток» на канале «Наш Футбол» делится своими ожиданиями от судейства в предстоящем сезонеГлавные герои со свистком. Рейтинг судей РФПЛ, версия АндроноваГлавные герои со свистком. Рейтинг судей РФПЛ, версия АндроноваОбозреватель «Советского спорта» представляет свой топ-лист лучших футбольных арбитров страныю«Бетис» хочет купить Хави ГарсиюПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия может перейти в «Бетис», сообщает Football-Espana.net.Фарфан спасет Перу. Как «Локомотив» вернул нападающего в сборнуюФарфан спасет Перу. Как «Локомотив» вернул нападающего в сборнуюВ Перу уверены: Джефферсон Фарфан станет заменой самому звездному форварду сборной Паоло Герреро.Олег Терехин: Уверен, что «Динамо» готово бороться за Лигу Европы, что и покажет в первой игре сезонаБывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби.Сергей Силкин: Еще две-три игры - и мы увидим настоящий «Рубин» БердыеваБывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о поражении «Рубина» под руководством Курбана Бердыева в матче первого тура против «Краснодара» (1:2).Сергей Силкин: Посмотрим, как будет играть «Динамо» после года в ФНЛБывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби.Григорьев достиг договоренности о переходе в «Урал»Российский полузащитник Максим Григорьев, который ранее расторг контракт с «Ростовом», договорился о переходе в «Урал».«Урал» запустит продажу абонементов после первого домашнего матчаВо вторник в Екатеринбурге стартует продажа абонементов на домашние матчи «Урала».Сергей Силкин: Манчини посмотрел, какая у нас земля широкаяБывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о дебюте Роберто Манчини во главе «Зенита».На стадионе ЦСКА появились граффити с изображением Слуцкого (фото)Как сообщает RT со ссылкой на официальный Twitter ЦСКА, на домашнем стадионе московского клуба появились граффити с изображением бывшего наставника армейцев Леонида Слуцкого.«Ростов» расторг контракт с ГригорьевымНападающий Максим Григорьев покинул «Ростов».
Футбол
Лапочкин назначен на матч квалификации Лиги чемпионов «Ред Булл» – «Хибернианс»
Футбол
Сергей Силкин: «Спартаку» хватит трех дней, чтобы восстановиться к игре с «Динамо»
Бокс
Фредди Роуч: Пакьяо должен взять реванш у Хорна, а затем уйти из бокса
Футбол
«Ювентус» обсудил с «Ромой» переход Маноласа
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости