Нападающий сборной Румынии перейдет в «Краснодар»
Источник: ФК «Краснодар»Комментарии
«Университатя»
из Крайова и «Краснодар» достигли договоренности о переходе нападающего сборной
Румынии Андрея Ивана. Об этом информирует официальный сайт
российского клуба.
Как сообщается, 20-летний форвард в ближайшее время прибудет в Краснодар и после прохождения медицинского обследования подпишет с «горожанами» личный контракт сроком на 5 лет.
Добавим, что Иван в минувшем сезоне забил 10 голов в 39 матчах за «Университатя».
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