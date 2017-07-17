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Нападающий сборной Румынии перейдет в «Краснодар»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

«Университатя» из Крайова и «Краснодар» достигли договоренности о переходе нападающего сборной Румынии Андрея Ивана. Об этом информирует официальный сайт российского клуба.

Как сообщается, 20-летний форвард в ближайшее время прибудет в Краснодар и после прохождения медицинского обследования подпишет с «горожанами» личный контракт сроком на 5 лет.

Добавим, что Иван в минувшем сезоне забил 10 голов в 39 матчах за «Университатя».

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