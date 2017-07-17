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Прокол колеса помешал экипажу Николаева попасть в тройку призеров на 9-м этапе «Шелкового пути»

Источник:  ТАССКомментарии

Прокол колеса помешал экипажу российского гонщика команды «КамАЗ-мастер» Эдуарда Николаева показать высокий результат на девятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь».

На девятом этапе Николаев занял четвертое место. Первым финишировал его партнер по команде Айрат Мардеев, вторым - Дмитрий Сотников, третьим - Антон Шибалов. Сотников продолжает лидировать в зачете грузовиков.

- К сожалению, сегодня довести результат до финиша нам помешало колесо. Ехали хорошо, быстро, очень понравился нам спецучасток, помню его по прошлом году - и тогда мы тоже пробили шину.

Мы остановились, чтобы проверить шину, но колесо стояло в таком положении, что порез был внизу, мы его не увидели, и лишь когда прокрутили колесо, когда порез оказался выше, и шина совсем спустила, поняли, что все-таки прокол, - рассказал Николаев.

Десятый этап протяженностью 517,53 км (спецучасток - 360,28 км) пройдет 18 июля по маршруту от Хами до Дуньхуан.



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