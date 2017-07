HellRaisers сыграет с Binary Dragons в первом матче DreamHack Atlanta 2017

Организаторы турнира DreamHack Atlanta 2017 анонсировали распределение команд по группам и расписание первых матчей.



Группа A: HellRaisers, Renegades, Misfits, Binary Dragons.



Группа B: Team EnVyUs, Heroic, GODSENT, NRG eSports.



21 июля:



20:00 – HellRaisers vs Binary Dragons

21:30 – Team EnVyUs vs NRG

23:00 – Renegades vs Misfits



22 июля:



00:30 – Heroic vs GODSENT

В групповой стадии команды сыграют по системе GSL с матчами до одной победы. Два сильнейших коллектива из каждой группы попадут в плей-офф формата single-elimination с матчами до двух побед.



DreamHack Atlanta 2017 пройдет с 21 по 23 июля. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.



