Василий Березуцкий: Счастлив, что провел 15 лет в ЦСКА

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал об изменениях в клубе за последние годы.

- Ждать новый стадион тебе пришлось очень долго. Но ожидание того стоило. То, что сделал Евгений Леннорович Гинер, - это памятник каждому болельщику ПФК ЦСКА, каждому футболисту, и это его память на долгие годы. Каждый фанат и человек, который думает о ЦСКА, знает, кто построил эту арену. Я рад, что клуб обзавелся своим домом, который через какое-то время обрастет своими традициями, своим духом. Все в команде были безумно рады открытию стадиона.

Не скажу, что вокруг меня прямо всё поменялось. У нас достаточно консервативный клуб, не так много изменений происходит в структуре и в людях, которые в нем работают. Но, конечно, я понимаю, что 15 лет - это очень большой срок. Это 15 лет сознательной, веселой, молодой жизни, и я отдаю себе в этом отчет. Счастлив, что данный этап жизни я провел именно в нашем родном клубе, - цитирует Березуцкого официальный сайт клуба.

Напомним, бывший капитан сборной России защищает цвета красно-синих с 2002 года.







