РФС снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с махачкалинского «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов.

12 июля палата по разрешению споров РФС запретила «Анжи» регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере.

А в четверг палата частично удовлетворила заявление «Анжи» о снятии запрета на регистрацию новых игроков, а также удовлетворила ходатайство Ямбере о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с клуба.

Седрик выступал за махачкалинский клуб в 2016 году на правах аренды.

