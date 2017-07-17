РФС снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков
Источник: ТАССКомментарии
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с махачкалинского «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов.
12 июля палата по разрешению споров РФС запретила «Анжи» регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере.
А в четверг палата частично удовлетворила заявление «Анжи» о снятии запрета на регистрацию новых игроков, а также удовлетворила ходатайство Ямбере о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с клуба.
Седрик выступал за махачкалинский клуб в 2016 году на правах аренды.
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