Сборная России выиграла чемпионат мира по болотному футболу

В Финляндии завершился чемпионат мира-2017 по болотному футболу.

В нем принимали участие российские игроки, которые выиграли звание чемпионов мира в трех категориях: среди мужчин-любителей, в миксте и в самом престижном турнире - среди профессионалов.

Чемпионаты мира по болотному футболу проводятся в Финляндии с 1998 года и имеют семь категорий: профессионалы (мужчины и женщины), любители (мужчины и женщины), микст (представители обоих полов играют вместе), бизнес-лига (спонсоры турнира) и приключенческая лига (команды в веселых костюмах).