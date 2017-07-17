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Бывший защитник «Зенита» Йованович подписал контракт с «Бордо» до 2021 года

Источник:  ФК «Бордо»Комментарии

21-летний сербский защитник Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо». 

По данным официального сайта клуба, Йованович подписал контракт до 2021 года.

Напомним, серб стал игроком «Зенита» в 2016 году и отыграл 25 матчей в первенстве ФНЛ за вторую команду питерского клуба. В феврале 2017 года защитник на правах аренды начал выступать за «Бордо».

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