Дмитрий Хохлов: Обилие пенальти в первом тайме – следствие повышенных эмоций

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2).

- Ребята были заряжены. Вышли готовыми, сконцентрированными. Ошибки были, что и привело к голу, но продолжили играть в ту игру, на которую настраивались. Обилие пенальти в первом тайме – следствие повышенных эмоций. Конечно, мы стараемся приучать к хладнокровной игре, но ребята молодые, азартные. Радует, что в защите играем строго, не даем сопернику особо созидать. Что касается замен, то молодым игрокам в такую игру было несложно войти. Немного жалею, что не дал возможности поиграть Кириллу Бурыкину, который хорошо проявлял себя на тренировках, - приводит слова Хохлова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что матч основных команд состоится во вторник, 18 июля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.