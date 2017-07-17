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Дмитрий Хохлов: Обилие пенальти в первом тайме – следствие повышенных эмоций

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2).

- Ребята были заряжены. Вышли готовыми, сконцентрированными. Ошибки были, что и привело к голу, но продолжили играть в ту игру, на которую настраивались. Обилие пенальти в первом тайме – следствие повышенных эмоций. Конечно, мы стараемся приучать к хладнокровной игре, но ребята молодые, азартные. Радует, что в защите играем строго, не даем сопернику особо созидать. Что касается замен, то молодым игрокам в такую игру было несложно войти. Немного жалею, что не дал возможности поиграть Кириллу Бурыкину, который хорошо проявлял себя на тренировках, - приводит слова Хохлова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что матч основных команд состоится во вторник, 18 июля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. 

Матч

Динамо (мол) - Спартак (мол) - 5:2 (3:2)

Голы

Никулин 16 (0:1 - пен.). Евгеньев 18 (1:1). Обольский Н. 20 (2:1). Обольский Н. 25 (3:1 - пен.). Мазуров 36 (3:2 - пен.). Кузьмин 59 (4:2). Обольский Н. 81 (5:2).

Судья:

Артем Смолин (Россия)

Место и дата

17 июля 16:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция

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