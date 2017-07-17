Евгений Ловчев: «Спартак» в Суперкубке выплеснул эмоции

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о дерби «Динамо» - «Спартак».

- «Спартак» на днях выиграл Суперкубок, и это может повлиять не в лучшую сторону на игру. Футболисты выплеснули много эмоций. А для «Динамо» это стартовый матч, да еще и дерби, все эмоции сохранены.

Я видел «Динамо» в прошлом году, видел, что команда строилась. Перед командой стояла задача вернуться, и они вернулись, причем очень уверенно. Это говорит о том, что в коллективе хорошая атмосфера. В первой лиге очень сложный турнир.

Матч 1-го тура «Динамо» - «Спартак» пройдет завтра в Химках. Начало – в 19.30.