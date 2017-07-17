Николай Писарев: Самое большое зло российского футбола - госфинансирование

Главный тренер «Олимпийца» и спортивный директор РФС Николай Писарев поделился своим видением главных проблем российского футбола.

- Российский чемпионат неконкурентоспособный, и все говорят про лимит, но я думаю, что это меньшее зло. Самое большое зло – госфинансирование, потому что футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать.

Сейчас зачастую они их просто получают, и им все равно, сколько людей приходят на матчи. Образно говоря, на казанский «Рубин» приходит три с половиной тысячи зрителей на новый стадион, а игрокам все равно. На контрактах футболистов это никак не отражается, - цитирует Писарева издание «Время Нижнего Новгорода».

Напомним, Николай Писарев возглавил «Олимпиец» 7 февраля текущего года. Команда выступает в первенстве ФНЛ.

