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Александр Самедов: В матче с «Динамо» меня на поле не будет

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем нынешнем состоянии.

- Никаких трудностей для молодых игроков в «Спартаке» нет для вливания в основную команду. С этим проблем нет. Не считаю, что они такие молодые. Для меня 20-21 год это не юные игроки.  Я стал основным футболистом команды в 19 лет.

Здоровье? С «Динамо» меня на поле не будет. Сейчас лучше пропустить небольшой промежуток, чтобы быть готовым на все 100%, - заявил Самедов в интервью «Спорт FM».

Напомним, что матч первого тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Спартаком» состоится во вторник, 18 июля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

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