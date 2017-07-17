Хакан Чалханоглу: Главная задача «Милана» - возвращение в лигу чемпионов

Новичок «Милана» Хакан Чалханоглу рассказал о задачах россонери на предстоящий сезон.

- В «Милане» собралась хорошая группа футболистов, поэтому мы должны попытаться что-то выиграть в новом сезоне, но все же главная задача команды - возвращение в Лигу чемпионов.

Мы хотим этого, поскольку нынешний состав «Милана» должен выступать во всех турнирах. Скудетто? Надо оставаться спокойными по этому поводу. Пришло много новых игроков, и нам понадобится некоторое время для общего прогресса и роста, - рассказал Чалханоглу.

Напомним, ранее Хакан Чалханоглу защищал цвета леверкузенского «Байера».

В прошедшем чемпионате Германии Чалханоглу в 15 матчах забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Значительную часть сезона он пропустил из-за четырехмесячной дисквалификации, наложенной на него минувшей зимой.